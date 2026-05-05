Premier League: Το πρόγραμμα της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το τέλος

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έφερε το ματς στα ίσα (3-3) με την Έβερτον χάρη στην γκολάρα του Ντοκού στο 90+7' και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Οι «πολίτες» ανέβηκαν στους 70 βαθμούς, όντας στο -5 από την Άρσεναλ, έχοντας μεν παιχνίδι λιγότερο, αλλά χάνοντας σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως εάν η ομάδα του Αρτέτα κάνει το απόλυτο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

Παράλληλα, η Σίτι δεν έχασε μόνο βαθμούς, αλλά και πολύτιμο «έδαφος» στη διαφορά τερμάτων (πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας), κάτι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έμεινε στο +37, με την Άρσεναλ να είναι στο +41.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός

17/05 Μπέρνλι, εντός

24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:

09/05 Μπρέντφορντ, εντός

13/05 Κρίσταλ Πάλας, εντός

19/05 Μπόρνμουθ, εκτός

24/05 Άστον Βίλα, εντός

Τα κριτήρια στην Premier League σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Συνολική διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια

Εκτός έδρας γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια

Playoff