Premier League: Το πρόγραμμα της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το τέλος
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στο -5 από την Άρσεναλ οι «πολίτες» με ένα ματς λιγότερο, αλλά χωρίς περιθώρια. Ακλόνητο φαβορί πλέον για το πρωτάθλημα οι «κανονιέρηδες»!
Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έφερε το ματς στα ίσα (3-3) με την Έβερτον χάρη στην γκολάρα του Ντοκού στο 90+7' και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη μάχη του τίτλου της Premier League.
Οι «πολίτες» ανέβηκαν στους 70 βαθμούς, όντας στο -5 από την Άρσεναλ, έχοντας μεν παιχνίδι λιγότερο, αλλά χάνοντας σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως εάν η ομάδα του Αρτέτα κάνει το απόλυτο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, θα στεφθεί πρωταθλήτρια.
Παράλληλα, η Σίτι δεν έχασε μόνο βαθμούς, αλλά και πολύτιμο «έδαφος» στη διαφορά τερμάτων (πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας), κάτι που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έμεινε στο +37, με την Άρσεναλ να είναι στο +41.
Το πρόγραμμα της Άρσεναλ
10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός
17/05 Μπέρνλι, εντός
24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός
Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι:
09/05 Μπρέντφορντ, εντός
13/05 Κρίσταλ Πάλας, εντός
19/05 Μπόρνμουθ, εκτός
24/05 Άστον Βίλα, εντός
Τα κριτήρια στην Premier League σε περίπτωση ισοβαθμίας:
Συνολική διαφορά τερμάτων
Καλύτερη επίθεση
Πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια
Εκτός έδρας γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια
Playoff