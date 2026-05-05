Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης: Η πιο καθοριστική σύγκρουση τακτικής, με φόντο τη Βουδαπέστη…

Προσοχή, τρεξίματα, προπονητική ευφυΐα, ατομική ποιότητα. Εδώ δεν έχει χορό από γκολ. Στη ρεβάνς των ημιτελικών ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ατλέτικο στο Λονδίνο, η τακτική οδηγεί στην Puskas Arena.

Θα φτάσει η Άρσεναλ του Αρτέτα στον πρώτο της μεγάλο τελικό του Champions League έπειτα από το 2006, κυνηγώντας παράλληλα και το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια; Θα δει η Ατλέτικο Μαδρίτης το επιστέγασμα της νέας ταυτότητάς της με παρουσία στη Βουδαπέστη για την τελευταία μέρα του φετινού Champions League, ώστε να φύγει ο Γκριεζμάν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καλοκαίρι;

Οι δύο άνθρωποι, πάντως, που βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων που θα κοντραριστούν στο «Έμιρεϊτς» (22:00, CosmoteSport1 HD, sport-fm.gr), σε αντίθεση με τους Κομπανί και Λουίς Ενρίκε, θα βάλουν μπροστά την τακτική τους. Αφού καμία δεν κατάφερε να πάρει αβαντάζ από το ματς της Μαδρίτης, σε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της κατάστασης συγκριτικά μ’ εκείνη του Παρισιού, κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι θα συμβεί και στο Λονδίνο…

Οι «κανονιέρηδες», που την ίδια στιγμή τα δίνουν όλα και ψάχνουν τον τρόπο με τον οποίο δεν θα αφήσουν τη φετινή τεράστια ευκαιρία για πρωτάθλημα να πάει χαμένη, θα πρέπει να φανούν έτοιμοι. Γιατί ξεκάθαρα, η ιστορία τους καλεί -μαζί και το δικό τους εκπληκτικό ρεκόρ των 14 αγώνων δίχως ήττα στο Champions League…

Από την άλλη, οι «ροχιμπλάνκος» έχουν ήδη βιώσει τον πόνο ενός χαμένου τελικού, με την ήττα στο Κύπελλο Ισπανίας από τη Σοσιεδάδ. Και θέλουν, όπως και στα ημιτελικά του Europa League το 2018, να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Άρσεναλ ώστε να φτάσουν εκείνοι στην Puskas Arena.

Με Σάκα, αλλά με αμφίβολους Έντεγκααρντ και Χάβερτς οι Λονδρέζοι. Έτοιμος ο Άλβαρες για την Ατλέτικο, που έχει αμφίβολους τους Σιμεόνε, Σόρλοθ και Χιμένες.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ, Γκιόκερες

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Χάντσκο, Πιούμπιλ, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Κόκε, Καρντόσο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν

 

 

