ΒΙΝΤΕΟ: H γκολάρα Ντοκού στο 90+7΄ χάρισε... ελπίδα στη Σίτι αλλά και χαμόγελα στην Άρσεναλ

Απίστευτη ματσάρα στο Λίβερπουλ και ισοπαλία στο φινάλε που έφερε απέραντη ικανοποίηση στο... κόκκινο Λονδίνο.

Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη... φωτιά, «ζεματίστηκε», αλλά στο τέλος δεν... κάηκε ολοκληρωτικά στο "Hill Dickinson Stadium" απέναντι στην Έβερτον, στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Premier League, καθώς κατάφερε τουλάχιστον να «σώσει» στις καθυστερήσεις τον ένα βαθμό με το τελικό 3-3.

 Σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να της κοστίσει, όμως τον τίτλο, στη μάχη σώμα με σώμα που δίνει με την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έλεγξε το παιχνίδι, βρήκε το γκολ που ζητούσε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντοκού (43'), όμως από εκεί και πέρα σταμάτησε να... παίζει.

Και η γενναία Έβερτον του δευτέρου ημιχρόνου «χτύπησε» αλύπητα τη Σίτι στις αντεπιθέσεις, βρίσκοντας τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά (!) με τους Μπάρι (68', 81', είχε περάσει αλλαγή στο 64') και Ο'Μπράιαν (73').

Οι «πολίτες» μείωσαν αμέσως με τον Χάαλαντ (83') σε 3-2 και στο 90'+7 κατάφεραν να «κλέψουν» τον ένα βαθμό με άλλο ένα γκολ του Ντοκού.

Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο χωρίς όμως να ελέγχει πια απόλυτα την κατάσταση στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48

Έβερτον 48

Φούλαμ 48

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

--------------------

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

