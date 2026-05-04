ΑΠΟΕΛ: Βουνό, αλλά σφυγμός…

Ο αποκλεισμός από το κύπελλο πλήγωσε την ψυχολογία του ΑΠΟΕΛ, όμως η ομάδα έδειξε χαρακτήρα σε μια κρίσιμη στιγμή. Η νίκη επί της ΑΕΚ δεν έφερε μόνο τρεις βαθμούς, αλλά κράτησε την ομάδα ζωντανή στο κυνήγι ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Εννοείται ότι η αποστολή παραμένει βουνό, καθώς η κατάσταση δεν εξαρτάται μόνο από τα δικά του πόδια. Ο ΑΠΟΕΛ επιβάλλεται να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών, περιμένοντας παράλληλα ένα σερί αποτυχιών της Πάφου για να μπορεί να προσδοκά σε ευρωπαϊκή έξοδο.

Παρά τις δυσκολίες και το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γαλαζοκίτρινοι δείχνουν αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι το τέλος, εξαντλώντας κάθε πιθανότητα που τους έχει απομείνει.