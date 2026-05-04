Έτοιμος για το 3-0 ο Ολυμπιακός: Στο Μόντε Κάρλο η αποστολή παρουσία αδελφών Αγγελόπουλων
Ο Ολυμπιακός έφτασε στο Μόντε Κάρλο για το Game 3 με τη Μονακό, με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να συνοδεύουν την αποστολή. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στο 3-0 και την πρόκριση στο Final 4
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στο Μόντε Κάρλο για το κρίσιμο Game 3 με τη Μονακό (5/5, 20:45), σε μια αναμέτρηση που μπορεί να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.
Στην αποστολή βρέθηκαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της μεγάλης μάχης στο «Salle Gaston Medecin».