«Κολυμπάνε» στα χρέη, μα μυαλό δεν βάζουν

Την Πέμπτη, η ΚΟΠ δημοσιοποίησε τις καταστάσεις των σωματείων για το έτος 2025. Και με μία πρόχειρη ματιά, ένα πράγμα διαπιστώνεται. Ότι τα σωματεία μας, «κολυμπάνε» στα χρέη. Όχι πως δεν το γνωρίζαμε, αλλά άλλο να το βλέπεις γραμμένο σε χαρτί και άλλο να γίνονται υποθέσεις.

Κάποιες παρουσιάζονται με βελτιωμένους δείκτες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Άλλες πάνε από το κακό στο χειρότερο. Γενικά όμως, δεν βάζουν μυαλό και προχωρούν σε σπατάλες ενώ ξέρουν πως δυσχαιρένουν την κατάσταση. Και δεν είναι χρέη που αποκαλούνται διαχειρίσιμα. Είναι τέτοια που βάζουν θηλιά στο λαιμό και αμαυρώνουν το όνομα των σωματείων.

Και αυτό που παρατηρείται για τις μεγάλες ομάδες είναι πως, αν δεν βγεις Ευρώπη, η επιβίωση είναι πολύ δύσκολη...

