Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

Η Ομόνοια πανηγυρίζει από το βράδυ τoυ Σαββάτου, το 22ο της πρωτάθλημα, πρώτο μετά από πέντε χρόνια και τον τίτλο του 2020/21. Με την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος το τριφύλλι σπάει το σερί πέντε ετών με διαφορετικούς πρωταθλητές (Ομόνοια, Απόλλων, Άρης, ΑΠΟΕΛ, Πάφος).

Παράλληλα οι πράσινοι γίνονται η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο τίτλους πρωταθλήματος στο διάστημα μετά την «εποχή ΑΠΟΕΛ» (2013-19).

Επίσης, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε, η Ομόνοια ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ, όσον αφορά τη γρηγορότερη «στέψη», από τη σεζόν 2007/08 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Τα... σκήπτρα κρατούσε ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος τη σεζόν 2010/11, στέφθηκε πρωταθλητής τη 2η αγωνιστική (από τις έξι) της β΄ φάσης, με τέσσερις αγωνιστικές να εκκρεμούν. Οι γαλαζοκίτρινοι ήταν μέχρι τότε στο +12 από τη 2η Ομόνοια και με τη νίκη τους με 2-0 βρέθηκαν στο +15.

Η ομάδα του Μπεργκ, λοιπόν, ισοφάρισε το πιο πάνω ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ, κατακτώντας τον τίτλο με τέσσερις αγωνιστικές να εκκρεμούν για το τέλος.