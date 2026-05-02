ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

Στατιστικά που έχουν τη δική τους σημασία.

Η Ομόνοια πανηγυρίζει από το βράδυ τoυ Σαββάτου, το 22ο της πρωτάθλημα, πρώτο μετά από πέντε χρόνια και τον τίτλο του 2020/21. Με την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος το τριφύλλι σπάει το σερί πέντε ετών με διαφορετικούς πρωταθλητές (Ομόνοια, Απόλλων, Άρης, ΑΠΟΕΛ, Πάφος).

Παράλληλα οι πράσινοι γίνονται η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο τίτλους πρωταθλήματος στο διάστημα μετά την «εποχή ΑΠΟΕΛ» (2013-19).

Επίσης, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε, η Ομόνοια ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ, όσον αφορά τη γρηγορότερη «στέψη», από τη σεζόν 2007/08 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Τα... σκήπτρα κρατούσε ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος τη σεζόν 2010/11, στέφθηκε πρωταθλητής τη 2η αγωνιστική (από τις έξι) της β΄ φάσης, με τέσσερις αγωνιστικές να εκκρεμούν. Οι γαλαζοκίτρινοι ήταν μέχρι τότε στο +12 από τη 2η Ομόνοια και με τη νίκη τους με 2-0 βρέθηκαν στο +15.

Η ομάδα του Μπεργκ, λοιπόν, ισοφάρισε το πιο πάνω ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ, κατακτώντας τον τίτλο με τέσσερις αγωνιστικές να εκκρεμούν για το τέλος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ - Πραστίτης: «Έχουμε ρόστερ που θα είναι καλύτερο για τη νέα σεζόν»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: Οι πανηγυρισμοί για το 22ο της Ομόνοιας (ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η νίκη-κορυφής για την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η αγκαλιά Παπασταύρου - Μπεργκ, η απέραντη χαρά του Σεμέδο και οι σαμπάνιες στ΄αποδυτήρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H Άρσεναλ έκανε... αυτό που έπρεπε και βάζει πίεση στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, ο πρόεδρος έβαλε όλα τα θεμέλια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα τίτλου της Ομόνοιας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ντου των παικτών της Ομόνοιας στην αίθουσα διασκέψεων του ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπασταύρου: «Έμαθα πάρα πολλά...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μήνυμα παραμονής από Φαμπιάνο: «Είμαι ακόμα πεινασμένος!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Βασίλισσα δεν άφησε ποτέ κανέναν να ελπίζει και πήρε πίσω τον θρόνο της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός στο ΓΣΠ για την πρωταθλήτρια Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άνετη νίκη για την Ανόρθωση και... πρωτιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ: Η Ξυλοφάγου το τρίτο εισιτήριο ανόδου, υποβιβασμός στο αγροτικό για ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη