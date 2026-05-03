Οι ημερομηνίες της Ομόνοιας στο Champions League

Το τριφύλλι θα ξεκινήσει το οδοιπορικό του από τον 2ο προκριματικό γύρο

Επιστρέφει στο Champions League μετά από πέντε χρόνια η Ομόνοια, η οποία χάρη στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη της συμμετοχή στο κύριο μέρος της διοργάνωσης.

Το τριφύλλι θα ξεκινήσει το οδοιπορικό του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, κάτι που σημαίνει πως του αρκεί μια πρόκριση για να εξασφαλίσει θέση σε League Phase (έστω του Conference League) δεδομένου ότι κάθε τυχόν αποκλεισμός θα τη στέλει στον επόμενο γύρο της αμέσως κατώτερης διοργάνωσης.

Μεγάλος στόχος, βεβαίως, για την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ είναι οι τρεις προκρίσεις στο Champions League ώστε να γράψει ιστορία και να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η πρώτη μέρα με άρωμα... αστεριών για την Ομόνοια θα είναι η 17η Ιουνίου, κατά την οποία θα μάθει τον αντίπαλό της για τους αγώνες του β΄ γύρου, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στις 21-22 και 28-29 Ιουλίου.

Δείτε όλες τις ημερομηνίες:

17 Ιουνίου: Κλήρωση β΄ γύρου

20 Ιουλίου: Κλήρωση γ΄ γύρου

21-22 Ιουλίου: 1ος αγώνας β΄ γύρου

28-29 Ιουλίου: 2ος αγώνας β΄ γύρου

3 Αυγούστου: Κλήρωση πλέι οφ

4-5 Αυγούστου: 1ος αγώνας γ΄ γύρου

11 Αυγούστου: 2ος αγώνας γ΄ γύρου

18-19 Αυγούστου: 1ος αγώνας πλέι οφ

25-26 Αυγούστου: 2ος αγώνας πλέι οφ

27 Αυγούστου: Κλήρωση League Phase

