Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα
Οι «δράκοι» πανηγυρίζουν το 31ο τίτλο πρωταθλήματος!
Με την κατάκτηση του τίτλου για τη σεζόν 2025/26, η Πόρτο έχει πλέον 31 εθνικά πρωταθλήματα και 87 τρόπαια στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας την Μπενφίκα στη λίστα των πορτογαλικών συλλόγων με τα περισσότερα τρόπαια.
Η Μπενφίκα απέκτησε πλεονέκτημα έναντι των «Δράκων» στην αρχή της σεζόν, νικώντας την Σπόρτινγκ στο Super Cup, αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παραμένει...απομακρυσμένη στους 57 τίτλους, ένας αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν η ομάδα του Ρούι Μπόρχες κερδίσει τον τελικό Κυπέλλου εναντίον της Τορέενσε.
Όσον αφορά την ιστορία του πρωταθλήματος, η Μπενφίκα παραμένει στην κορυφή με 38 τίτλους, ακολουθούμενη τώρα από την Πόρτο με 31 και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 21 τίτλους πρωταθλήματος.
Τα τρόπαια των τριών μεγαλύτερων συλλόγων στην Πορτογαλία:
Μπενφίκα (87)
38 Πρωταθλήματα
10 Σούπερ Καπ
26 Κύπελλα Πορτογαλίας
8 Λιγκ Καπ
3 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)
2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League
Πόρτο (87)
31 Πρωταθλήματα
24 Σούπερ Καπ
20 Κύπελλα Πορτογαλίας
1 Λιγκ Καπ
4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)
2 Διηπειρωτικά Κύπελλα
2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League
2 Κύπελλα UEFA/Europa League
1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ
Σπόρτινγκ (57)
21 Πρωταθλήματα
9 Σούπερ Καπ
18 Κύπελλα Πορτογαλίας
4 Λιγκ Καπ
4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)
1 Κύπελλο Κυπελλούχων