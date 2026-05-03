ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

Οι «δράκοι» πανηγυρίζουν το 31ο τίτλο πρωταθλήματος!

Με την κατάκτηση του τίτλου για τη σεζόν 2025/26, η Πόρτο έχει πλέον 31 εθνικά πρωταθλήματα και 87 τρόπαια στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας την Μπενφίκα στη λίστα των πορτογαλικών συλλόγων με τα περισσότερα τρόπαια.

Η Μπενφίκα απέκτησε πλεονέκτημα έναντι των «Δράκων» στην αρχή της σεζόν, νικώντας την Σπόρτινγκ στο Super Cup, αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παραμένει...απομακρυσμένη στους 57 τίτλους, ένας αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν η ομάδα του Ρούι Μπόρχες κερδίσει τον τελικό Κυπέλλου εναντίον της Τορέενσε.

Όσον αφορά την ιστορία του πρωταθλήματος, η Μπενφίκα παραμένει στην κορυφή με 38 τίτλους, ακολουθούμενη τώρα από την Πόρτο με 31 και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 21 τίτλους πρωταθλήματος.

Τα τρόπαια των τριών μεγαλύτερων συλλόγων στην Πορτογαλία:

Μπενφίκα (87)

38 Πρωταθλήματα

10 Σούπερ Καπ

26 Κύπελλα Πορτογαλίας

8 Λιγκ Καπ

3 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League

 

Πόρτο (87)

31 Πρωταθλήματα

24 Σούπερ Καπ

20 Κύπελλα Πορτογαλίας

1 Λιγκ Καπ

4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

2 Διηπειρωτικά Κύπελλα

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League

2 Κύπελλα UEFA/Europa League

1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

 

Σπόρτινγκ (57)

21 Πρωταθλήματα

9 Σούπερ Καπ

18 Κύπελλα Πορτογαλίας

4 Λιγκ Καπ

4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

1 Κύπελλο Κυπελλούχων

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κέρδισε πολλά «στοιχήματα» ο Παπασταύρου αλλά αυτό με τον Σεμέδο, θα είναι από τα μεγαλύτερα...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

AUTO MOTO

|

Category image

Οι ημερομηνίες της Ομόνοιας στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην ίδια πόλη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γκονσάλο Ράμος θέλει να αποχωρήσει από την Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

NBA

|

Category image

Ο ΜακΤόμινεϊ υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κβίντα: Η οξυδέρκεια ενός στόπερ που αρνείται να... διώχνει απλώς την μπάλα

Απόψεις

|

Category image

Το απόλυτο come back

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σίξερς από ατσάλι: Γύρισαν το 3-1 και πέταξαν εκτός τους Σέλτικς στο Game 7

NBA

|

Category image

ΦΩΤΟ: Αποθεώθηκε και… αποθέωσε ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί από… ψηλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμπανάκι «κινδύνου» αλλά δεν… μασάει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έφυγε με μηχανάκι ο Φαμπιάνο, ντουέτο… Μασούρα-Κοκκίνου σε πάρτι που ακολούθησε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη