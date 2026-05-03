Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

Με την κατάκτηση του τίτλου για τη σεζόν 2025/26, η Πόρτο έχει πλέον 31 εθνικά πρωταθλήματα και 87 τρόπαια στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας την Μπενφίκα στη λίστα των πορτογαλικών συλλόγων με τα περισσότερα τρόπαια.

Η Μπενφίκα απέκτησε πλεονέκτημα έναντι των «Δράκων» στην αρχή της σεζόν, νικώντας την Σπόρτινγκ στο Super Cup, αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παραμένει...απομακρυσμένη στους 57 τίτλους, ένας αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν η ομάδα του Ρούι Μπόρχες κερδίσει τον τελικό Κυπέλλου εναντίον της Τορέενσε.

Όσον αφορά την ιστορία του πρωταθλήματος, η Μπενφίκα παραμένει στην κορυφή με 38 τίτλους, ακολουθούμενη τώρα από την Πόρτο με 31 και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 21 τίτλους πρωταθλήματος.

Τα τρόπαια των τριών μεγαλύτερων συλλόγων στην Πορτογαλία:

Μπενφίκα (87)

38 Πρωταθλήματα

10 Σούπερ Καπ

26 Κύπελλα Πορτογαλίας

8 Λιγκ Καπ

3 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League

Πόρτο (87)

31 Πρωταθλήματα

24 Σούπερ Καπ

20 Κύπελλα Πορτογαλίας

1 Λιγκ Καπ

4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

2 Διηπειρωτικά Κύπελλα

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League

2 Κύπελλα UEFA/Europa League

1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

Σπόρτινγκ (57)

21 Πρωταθλήματα

9 Σούπερ Καπ

18 Κύπελλα Πορτογαλίας

4 Λιγκ Καπ

4 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας (καταργήθηκε)

1 Κύπελλο Κυπελλούχων