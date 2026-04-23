Το κοινό στοιχείο ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ που... έβαλε το λιθαράκι στις ήττες

Η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση στο «Στέλιος Κυριακίδης» (σ.σ. δεδομένου ότι είχε ηττηθεί στο πρώτο ματς, ενώ πήγαινε σε μία έδρα που έχει χρόνια να κερδίσει) και τέθηκε εκτός κυπέλλου. Έχασε 3-1, ενώ στο πρώτο ματς είχε ηττηθεί με 2-1.

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ έχασε από τον Απόλλωνα στο πρώτο ματς στο στάδιο «Αλφαμέγα» δεχόμενο τέσσερα τέρματα (4-2) και σαφώς είναι με την πλάτη στον τοίχο ενόψει της ρεβάνς την Τετάρτη, 29 Απριλίου.

Ένα κοινό στοιχείο που έφερε τις ήττες για ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ ήταν η τραγική τους άμυνα. Αμφότερες δέχθηκαν τέρματα για τα οποία πρέπει να μέμφονται και τους εαυτούς τους. Λάθη που έδωσαν την ευκαιρία στους αντιπάλους να πετύχουν το σκοπό τους.