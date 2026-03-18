Φορτούνης: «Πάντα προτεραιότητα ο Ολυμπιακός - Θα ήταν ιδανικό να αποσυρθώ εδώ»

Πολύ ζεστός για το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού το ερχόμενο καλοκαίρι εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova, ο 33χρονος άσος μίλησε για το μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του με την Αλ Κχαλίτζ λήγει το καλοκαίρι και τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι πάντα προτεραιότητα για εκείνον τον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς πάικτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο επιστροφής του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».