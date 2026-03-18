Επανήλθε η ομαλότητα

Αυτό που λίγο – πολύ ήταν γνωστό στη Λάρνακα τις τελευταίες μέρες, γνωστοποιήθηκε κι επίσημα χθες, ότι ο ισχυρός άνδρας των Λαρνακέων, ο Άντρος Καραπατάκης, ο άνθρωπος που ανέβασε πολλά επίπεδα την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στη βάση του. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ομάδα ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε, στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας, με στόχο να κάνει (ξανά) την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλά.

Η ανάρτηση του Άντρου Καραπατάκη, με την οποία ενημερώνει τον κόσμο της ΑΕΚ για την απόφασή του να επιστρέψει στην προεδρία της ομάδας, αναφέρει τα ακόλουθα: «Η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και οι οικογένειες, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, στέκονται ενωμένες. Τις τελευταίες ημέρες είχα τον χρόνο να σκεφτώ με ψυχραιμία τα γεγονότα και να ακούσω τις απόψεις πολλών ανθρώπων, που αγαπούν πραγματικά την ΑΕΚ. Παράλληλα, δέχθηκα παροτρύνσεις από παράγοντες, συνεργάτες, φίλους της ομάδας, αλλά και από την οικογένειά μου, για να συνεχιστεί η προσπάθεια, που όλοι μαζί ξεκινήσαμε. Η απόφασή μου να αποχωρήσω, πάρθηκε σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ήταν μια ανθρώπινη στιγμή, που γεννήθηκε από τη βαθιά ευθύνη, που νιώθω για αυτή την ομάδα. Τα τελευταία 13 χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μου και με τη στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ, χτίσαμε μια ομάδα, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές και υπολογίσιμες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τίποτα από αυτά δεν ήταν τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, υπομονής και συλλογικής προσπάθειας. Με αυτά στο μυαλό και με μοναδικό γνώμονα το καλό της ΑΕΚ, παραμένω στη θέση του προέδρου και συνεχίζω να υπηρετώ την ομάδα μας. Στόχος μας είναι η ΑΕΚ να παραμένει δυνατή, ανταγωνιστική και να διεκδικεί επιτυχίες σε Κύπρο και Ευρώπη. Γιατί η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και οι οικογένειες προχωρούν πάντα μαζί».

Θετικό πρόσημο

Τέλος καλό, όλα καλά, λοιπόν, για την ΑΕΚ, η οποία μετά το σημαντικό διπλό στο Δασάκι, σκέφτεται μόνο τον ιστορικό αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας. Με τη νίκη σε βάρος του Εθνικού Άχνας (δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα), οι κιτρινοπράσινοι ανέβηκαν στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και παρέμειναν σε τροχιά Ευρώπης και πρωταθλητισμού, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά των -8 βαθμών από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Ο Ιβάνοβιτς ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας στο Δασάκι, σημειώνοντας το πρώτο καθοριστικό γκολ (δεύτερο συνεχόμενο τις τελευταίες δύο αγωνιστικές). Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με νίκη για τον Ροθάδα, ο οποίος προχώρησε σε αρκετές αλλαγές φρεσκαρίσματος στην ενδεκάδα.

Το πρόσημο είναι θετικό μέχρι στιγμής για τον 43χρονο Ισπανό τεχνικό (προηγήθηκε η λευκή ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας), ο οποίος αύριο βράδυ θα κάνει ντεμπούτο στην «ΑΕΚ Αρένα» και θέλει να συνδυάσει το γεγονός αυτό με μια επική πρόκριση.