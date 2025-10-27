Η Κύπρος φιλοξενεί τον 11ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17

Πέραν της Κύπρου, στον όμιλο συμμετέχουν η Φινλανδία, η Αρμενία και η Βόρειος Ιρλανδία σε ένα θεωρητικά ισορροπημένο όμιλο στον οποίο, αναμένεται να γίνει μεγάλη μάχη για τις δύο πρώτες προνομιούχες θέσεις.

Οι δύο πρώτες ομάδες, θα προκριθούν στο Β' γύρο και θα αγωνιστούν στην Α' Κατηγορία (28 ομάδες) για να διεκδικήσουν τη πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στην Εσθονία.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν την 3η και στην 4η θέση του ομίλου θα αγωνιστούν στη Β' Κατηγορία στη δεύτερη φάση, διεκδικώντας άνοδο στην Α' Κατηγορία.

Πρώτος αντίπαλος για την Εθνική μας η Φινλανδία την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 11:00 στο στάδιο του Εθνικού Άχνας στο Δασάκι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από τον Άλφα Κύπρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

11:00 Κύπρος – Φινλανδία (Δασάκι Άχνας)

11:00 Β. Ιρλανδία – Αρμενία (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

11:00 Β. Ιρλανδία – Κύπρος (Δασάκι Άχνας)

11:00 Φινλανδία – Αρμενία (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου

11:00 Αρμενία – Κύπρος (Δασάκι Άχνας)

11:00 Φινλανδία – Β. Ιρλανδία (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

Η είσοδος σε όλους τους αγώνες είναι ελεύθερη.