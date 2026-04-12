«Μυθικός» Κάρι: Ξεπέρασε τον Ντάνκαν στην all-time scoring λίστα

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να… μεγαλώνει τον μύθο του, καθώς ξεπέρασε τον Τιμ Ντάνκαν και πλέον είναι ο 19ος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς γνώρισαν την ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς με 124-118. Μπορεί οι «Πολεμιστές» να μην έμειναν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ωστόσο το ματς ήταν ξεχωριστό για το κατόρθωμα του Στεφ Κάρι.

Αναλυτικότερα, ο «Σεφ Κάρι» τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και έφτασε τους 26.504 στην καριέρα του. Έτσι, ξεπέρασε τον Τιμ Ντάνκαν (26.496) και πλέον είναι ο 19ος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Μπροστά του πλέον έχει τον Ντομινίκ Ουίλκινς, ο οποίος είχε πετύχει 26.668 πόντους.