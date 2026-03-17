Ολυμπιακός: Σε… αναγκαστικές αλλαγές λόγω καρτών με ΑΕΛ Novibet ενόψει playoffs

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να κάνει διαχείριση για να μην στερηθεί κάποιο από τα βασικά του εργαλεία στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στα playoffs.

Μία γεμάτη εβδομάδα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να καταστρώσει τα πλάνα του για την αναμέτρηση (22/3, 19:00) του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την αυλαία της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. Τουλάχιστον στο μυαλό του. Ώστε από την Τετάρτη να περάσει στην πράξη, με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις.

Ο Βάσκος τεχνικός πρόκειται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» και όχι μόνο για λόγους ξεκούρασης, αλλά κυρίως λόγω κίτρινου… πυρετού. Αφού εννέα παίκτες βρίσκονται στο όριο για τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τους Ελ Κααμπί, Έσε, Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Μπιανκόν, Γκαρθία και Σιπιόνι.

Κάποιοι εξ αυτών, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι υπερπολύτιμοι ενόψει των playoffs και εφόσον κάποιος δεχτεί κάρτα απέναντι στους «βυσσινί», θα πρέπει να απουσιάσει από την πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος, όπου οι ομάδες έχουν μόνο ντέρμπι. Ο 65χρονος τεχνικός δεν θα ήθελε να χάσει με τίποτα τον Μαροκινό, οπότε ίσως ξεκινήσει μόνο του τον Ταρέμι, ο Έσε ταλαιπωρείται από θλάση και δεν υπάρχει λόγος να πάρει διπλό ρίσκο ο Βάσκος τεχνικός. Μεγάλο θέμα υπάρχει δεξιά, καθώς κινδυνεύουν και τα δύο μπακ των Πειραιωτών. Υπενθυμίζεται ότι κατά περίσταση έχει χρησιμοποιηθεί και ο Καλογερόπουλος εκεί. Ωστόσο, υπάρχει θέμα στα στόπερ, αφού ο Ρέτσος είναι τιμωρημένος και λογικά θα χρειαστεί να βρεθεί στο πλευρό του Πιρόλα, καθώς και ο Μπιανκόν είναι στο όριο. Ο ανεβασμένος Μπρούνο λογικά θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα, που πιθανόν να κοπεί λόγω και του περιορισμού στους ξένους.

