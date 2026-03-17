Κορδόν: «Θέλουμε να κρατήσουμε τον Βλαχοδήμο, αλλά τον παρακολουθούν μεγάλοι σύλλογοι»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή της Σεβίλλης το καλοκαίρι, ωστόσο η παραμονή του στην ομάδα της Ανδαλουσίας, μιας και είναι δανεικός από τη Νιούκαστλ, είναι δύσκολη. Στο ντιλ των δύο ομάδων δεν περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς και με τις εμφανίσεις του στη La Liga, η αξία του έχει ανέβει. Γι’ αυτό και η Σεβίλλη δεν έχει πολλές πιθανότητες να κρατήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει.

Ο τεχνικός διευθυντής των Σεβιγιάνων, Αντόνιο Κορδόν, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με τη Νιούκαστλ για τον Βλαχοδήμο, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες της υπόθεσης.

«Θα θέλαμε να τον έχουμε. Θα δούμε, είναι πολύ χαρούμενος στην πόλη. Είναι μια πόλη σημαντική για κάθε παίκτη που έρχεται εδώ. Κανείς δεν θέλει να φύγει και σίγουρα σκοπεύει να μείνει», ανέφερε αρχικά ο Κορδόν.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Βλαχοδήμος βρίσκεται στο στόχαστρο σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων: «Ξέρουμε ότι ο σύλλογός του γνωρίζει ότι τα πάει πολύ καλά. Υπάρχουν μεγάλοι σύλλογοι στην Ευρώπη που τον παρακολουθούν επίσης και, λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε».

sdna.gr