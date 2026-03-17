Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ψάχνουν το απόλυτο θαύμα μέσα στην Αγγλία

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, το Champions League, συνεχίζεται και όλες οι ομάδες κάνουν όνειρα για την κατάκτηση του τροπαίου με τα μεγάλα αυτιά.

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, έχουμε το πρώτο μέρος από τις ρεβάνς για τη φάση των «16» του θεσμού, με το αγγλικό στοιχείο να είναι πιο έντονο από ποτέ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα φιλοξενήσει τη φοβερή και τρομερή Μπόντο/Γκλιμτ, μετά το εμφατικό 3-0 στη Νορβηγία. Η Άρσεναλ θα υποδεχθεί στο Λονδίνο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, σε ένα ζευγάρι όπου τα πάντα είναι ανοιχτά μετά το 1-1 της Γερμανίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει μπροστά της τον απόλυτο άθλο, καθώς καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 απέναντι στη «Βασίλισσα της Ευρώπης», Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Τσέλσι καλείται να βγάλει αντίδραση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά το βαρύ 5-2 του Παρισιού.

Τρία από τα συνολικά τέσσερα παιχνίδια στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλία και μένει πλέον να δούμε πόσες εν τέλει αγγλικές ομάδες θα πάρουν το χρυσό εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι «πολίτες» τα τελευταία χρόνια έχουν… βαρεθεί να αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ζευγάρι που έχει εξελιχθεί σε σταθερά επαναλαμβανόμενο. Η Σίτι έχει την ποιότητα να κάνει το απίθανο απέναντι στους Μαδριλένους, όμως η επιστροφή των Μπέλινγκχαμ και Εμπαπέ στην αποστολή του Άλβαρο Αρμπελόα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο της.

Η Τσέλσι, από την άλλη πλευρά, έχει επίσης δύσκολο έργο απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου Παρί. Οι «μπλε» είχαν εξαιρετική εικόνα στη Γαλλία, ωστόσο γνώρισαν βαριά ήττα με 5-2, καθώς η Παρί εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος των Λονδρέζων, δίνοντας στη νίκη της διαστάσεις θριάμβου.

Επιπλέον, η Τσέλσι έχει να αντιμετωπίσει μία «καμπάνα» της τελευταίας στιγμής, καθώς της επιβλήθηκε βαρύτατη τιμωρία για κακοδιαχείριση επί ημερών Αμπράμοβιτς.

Οι «μπλε» καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Premier League, ύψους 10,7 εκατομμυρίων λιρών, παράλληλα με απαγόρευση μεταγραφών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας–Μπόντο Γκλιμτ (19:45)

Άρσεναλ–Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι–Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Τσέλσι–Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα–Νιουκάστλ (19:45)

Λίβερπουλ–Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου–Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ–Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

sport-fm.gr