ΑΕΚ: Δεδομένο το ροτέισον με Τσέλιε

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι στρέφεται στον επαναληπτικό των «16» του Conference League απέναντι σ την Τσέλιε, την Πέμπτη στην Allwyn Arena (19:45). Το 4-0 του πρώτου αγώνα δίνει μια σχετική ασφάλεια στην «Ένωση», ωστόσο ουδείς αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως διαδικαστικό, καθώς στόχος είναι μια ακόμη νίκη, για τον επιπλέον λόγο ότι οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αυξήσουν τον συντελεστή τους στην UEFA και να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να πάρει την δέκατη θέση της κατάταξης των χωρών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του, δεδομένου ότι ακολουθεί και το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Οι Μαρίν και Πένραϊς, που λόγω καρτών θα χάσουν το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, το πιθανότερο είναι να αγωνιστούν, αν και ο πρώτος είναι στο όριο καρτών στην Ευρώπη.

Τον κίνδυνο να χάσουν το πρώτο ματς των προημιτελικών διατρέχουν άλλοι πέντε παίκτες που έχουν από δύο κάρτες στο Conference League, οι Ρότα, Γιόβιτς, Μάνταλος, Βίντα και Πινέδα.

Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα την Πέμπτη θέτουν παίκτες όπως οι Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ζίνι, Κουτέσα και Ελίασον, ενώ υπενθυμίζεται πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Σαχαμπό, Γιόνσον και Γκρούγιτς.

sport-fm.gr