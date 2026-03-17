Αρμπελόα: «Ο Μπέλιγχαμ ήθελε να ταξιδέψει αλλά δεν είναι διαθέσιμος»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, μιλώντας για την ρεβάνς με την Μάντσεστερ Σίτι, επιβεβαίωσε την επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ στην αγωνιστική δράση, ενώ ενημέρωσε ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν θα είναι διαθέσιμος.

Ο Μπέλιγχαμ ήθελε να έρθει, θα συμμετάσχει σε μέρος της προπόνησης, αλλά δεν θα είναι εδώ. Είμαι χαρούμενος που τον βλέπω να πλησιάζει στην επιστροφή. Είναι ένας από τους αρχηγούς και είναι πολύ σημαντικό που είναι μαζί μας.

Ο Εμπαπέ είναι ήδη διαθέσιμος. Θα τον δείτε αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των Μαδριλένων, που θα έχουν μια σημαντική επιστροφή στη ρεβάνς με την Μάντσεστερ Σίτι.

