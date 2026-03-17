Νεϊμάρ: «Είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα στην Εθνική Βραζιλίας»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Νεϊμάρ «κόπηκε» από την αποστολή της Βραζιλίας για τα φιλικά με Γαλλία και Κροατία, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να εκφράζει την δυσαρέσκειά του αλλά και την πίστη του ενόψει του Mundial.
«Είμαι αναστατωμένος, λυπημένος που δεν με κάλεσαν. Αλλά η προσοχή μου παραμένει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι.
Θα πετύχουμε τον στόχο μας. Απομένει ακόμα μια τελευταία κλήση και το όνειρο συνεχίζεται. Αυτό είναι όλο, είμαστε μαζί σε αυτό», ανέφερε στο μήνυμά του ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.
sdna.gr