Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Τρίτη (17/3) προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από το απόγευμα της Παρασκευής που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα.

«Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Επίσης, ανέφερε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος έφερε κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα κεφαλής για τα οποία χρειάστηκε ράμματα, πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του και υποστήριξε πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.

Αναφορικά με το μαχαίρι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε στην κατοχή του τη στιγμή του επεισοδίου και το δικαιολόγησε λέγοντας το κατείχε για λόγους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα, τα οποία ήταν μαζί με το θύμα την μοιραία νύχτα.

Πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί την Τετάρτη και ένα ακόμη άτομο που διαφεύγει της σύλληψης.

Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

