NBA All-Star Game 2026: ΗΠΑ εναντίον Κόσμου στο Λος Άντζελες - Νέα εποχή στη λαμπερή γιορτή του μπάσκετ!

Το κυρίως πιάτο του NBA All-Star Weekend έφτασε. Μετά από ένα τριήμερο γεμάτο θέαμα, καρφώματα και τρίποντα, τα φώτα στο Λος Άντζελες χαμηλώνουν και όλα οδηγούν στη μεγάλη βραδιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02, 00:00), εκεί όπου η γιορτή του ΝΒΑ αποκτά φέτος ιστορικό χαρακτήρα.

Στο σπίτι των Λος Άντζελες Κλίπερς στο Ίνγκλγουντ, το 75ο All-Star Game δεν είναι απλώς μια ακόμη έκδοση του θεσμού. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Για πρώτη φορά, η παράδοση των Ανατολής-Δύσης ή των drafted ομάδων δίνει τη θέση της σε μια παγκόσμια μονομαχία: Team USA vs. Team World.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί την τρίτη διαφοροποίηση της μορφής μέσα σε τρία χρόνια, καθώς το ΝΒΑ αναζητά τρόπους να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και το ενδιαφέρον του κοινού.

Το format

Οι δύο αμερικανικές ομάδες – Team USA Stars και Team USA Stripes – θα αντιμετωπίσουν την Team World, σε αγώνες διάρκειας 12 λεπτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Team USA Stars vs. Team World

2. Team USA Stripes vs. νικητή Game 1

3. Team USA Stripes vs. ηττημένο Game 1

4. Τελικός μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων

Αν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία (1–1), η διαφορά πόντων θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό. Το χρηματικό έπαθλο φτάνει τα 125.000 δολάρια για κάθε παίκτη της πρωταθλήτριας ομάδας. Οι παίκτες της ομάδας που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση θα λάβουν 50.000 δολάρια ο καθένας, ενώ όσοι καταλάβουν την τρίτη θέση θα πάρουν από 25.000 δολάρια.

Τα ρόστερ και οι απουσίες

Η δύο ομάδες των Αμερικανών παικτών έχουν από οκτώ παίκτες, ενώ η Team World διαθέτει εννέα. Η διεθνής κυριαρχία στο ΝΒΑ αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ρόστερ της τελευταίας, που διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ωστόσο, οι φετινές απουσίες αφαιρούν αναμφίβολα ένα κομμάτι από τη λάμψη της διοργάνωσης. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στερεί από το φετινό All-Star Game το μεγαλύτερο σημείο ελληνικού ενδιαφέροντος, μειώνοντας αισθητά τη σύνδεση του εγχώριου κοινού με τη διοργάνωση, καθώς για ακόμη μία χρονιά ο «Greek Freak» θα ήταν το πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τα περισσότερα βλέμματα από την Ελλάδα.

Η μη συμμετοχή του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ενεργού κατόχου του βραβείου MVP του NBA, και του Στεφ Κάρι, που αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για το All-Star Weekend, στερεί επίσης από τη βραδιά δύο παίκτες με τεράστια απήχηση στο κοινό.

Team World

Νόρμαν Πάουελ (Μαϊάμι Χιτ) πρώτη συμμετοχή

Ντένι Άβντιγια (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς) πρώτη συμμετοχή

Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς)

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς) πρώτη συμμετοχή

Αλπερέν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς)

Πασκάλ Σιάκαμ (Ιντιάνα Πέισερς)

Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νιου Γιορκ Νικς)

Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Προπονητής: Ντάρκο Ραγιάκοβιτς (Τορόντο Ράπτορς)

Team USA Stripes

Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς)

Τζέιλεν Μπράνσον (Νιου Γιορκ Νικς)

Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς)

Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς)

Καουάι Λέοναρντ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς)

ΝτιΆρον Φοξ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Προπονητής: Μιτς Τζόνσον (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Team USA Stars

Σκότι Μπαρνς (Τορόντο Ράπτορς)

Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς)

Κέιντ Κάνινγχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς) πρώτη συμμετοχή

Άντονι Έντουαρντς (Μέμφις Γκρίζλις)

Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) πρώτη συμμετοχή

Τζέιλεν Τζόνσον (Ατλάντα Χοκς) πρώτη συμμετοχή

Ταϊρίς Μάξεϊ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

Προπονητής: Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Ντιτρόιτ Πίστονς)

