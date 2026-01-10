Ουάσινγκτον: «Η Παρτιζάν έχει το καλύτερο σύνολο στην Euroleague»

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου αποτελούν την ομάδα - απογοήτευση της φετινής Euroleague, καθώς με ρεκόρ 6-15 βρίσκονται στην τελευταία θέση του ταμπλό μαζί με την Αναντολού Εφές και τη Βιλερμπάν.

Παρ' όλα αυτά, ο γκαρντ της ομάδας, Ντουέιν Ουάσινγκτον, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα υποστήριξε πως η Παρτιζάν διαθέτει το καλύτερο σύνολο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης...

«Δεν έχω πολλά λόγια μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να γίνουμε καλύτεροι.

