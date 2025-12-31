Κάνινγκχαμ και Πίστονς χάλασαν τα γενέθλια του ΛεΜπρόν στο Λ.Α.

Με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να πραγματοποιεί ολοκληρωμένη εμφάνιση, οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν νικηφόρα από το Λος Άντζελες, επικρατώντας με 128-106 των Λος Άντζελες Λέικερς, χαλώντας τα 41α γενέθλια του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Κάνινγκχαμ τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους και 11 ασίστ, οδηγώντας το Ντιτρόιτ σε μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη, με τον Μάρκους Σάσερ να προσθέτει 19 πόντους, τον Αϊζέια Στιούαρτ 15 και τον Τζέιλεν Ντούρεν 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Οι Πίστονς απέφυγαν έτσι ένα αρνητικό σερί τριών ηττών, σουτάροντας με εντυπωσιακό 63,2% εντός πεδιάς - την καλύτερη φετινή τους επίδοση - και έκλεισαν την περιοδεία τους στη Δύση με ρεκόρ 3-2.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ «καθάρισε» το ματς με επιμέρους σκορ 15-4 στην τέταρτη περίοδο, μετατρέποντας το 99-94 σε 114-94 και φτάνοντας χωρίς δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 30 πόντους και 11 ασίστ, ωστόσο υπέπεσε σε οκτώ λάθη, ενώ ο Τζέιμς πρόσθεσε 17 πόντους, γράφοντας ιστορία ως μόλις ο 12ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που αγωνίζεται σε ηλικία 41 ετών ή μεγαλύτερη. Παράλληλα, ο «Βασιλιάς», πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, έφτασε τις 1.577 συμμετοχές καριέρας, πίσω μόνο από τον Ρόμπερτ Πάρις (1.611).

Παρά τη νίκη επί των Κινγκς την Κυριακή, που έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί τριών αγώνων, οι Λέικερς γνώρισαν τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους, ολοκληρώνοντας αρνητικά το ημερολογιακό έτος.

Από εκεί και πέρα, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με 129-119 από τη Γιούτα, με τον Ντέρικ Γουάιτ να κάνει τα πάντα στο παρκέ (27 πόντοι, 7 μπλοκ, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Ο Τζέιλεν Μπράουν πρόσθεσε 23 πόντους και 10 ασίστ, με τη Βοστώνη να φτάνει στην πέμπτη νίκη της στα έξι τελευταία παιχνίδια. Για τους Γιούτα Τζαζ, ο Κιόντε Τζορτζ ξεχώρισε με 37 πόντους και 7 ασίστ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.

Με τρίποντο του ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ στα 2,2’’ της παράτασης, οι Φιλαδέλφεια 76ερς λύγισαν με 139-136 εκτός έδρας τους Μέμφις Γκρίζλις. Οι Ταϊρίς Μάξεϊ και Τζόελ Εμπίντ είχαν από 34 πόντους, με τον Εμπίντ να προσθέτει 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για το Μέμφις ο Τζα Μοράντ ξεχώρισε με 40 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μέμφις - Φιλαδέλφεια 136-139 (παρ.) Γιούτα - Βοστώνη 119-129 ΛΑ Λέικερς - Ντιτρόιτ 106-128 ΛΑ Κλίπερς - Σακραμέντο 131-90

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-9

Βοστώνη 20-12

Τορόντο 20-14

Φιλαδέλφεια 17-14

Μπρούκλιν 10-20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-8

Κλίβελαντ 18-16

Σικάγο 15-17

Μιλγουόκι 14-19

Ιντιάνα 6-27

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 18-15

Μαϊάμι 18-15

Ατλάντα 15-19

Σάρλοτ 11-21

Ουάσινγκτον 7-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 28-5

Ντένβερ 22-10

Μινεσότα 21-12

Πόρτλαντ 14-19

Γιούτα 12-20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 20-11

Φοίνιξ 19-13

Γκόλντεν Στέιτ 17-16

Λ.Α. Κλίπερς 11-21

Σακραμέντο 8-25

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 23-9

Χιούστον 20-10

Μέμφις 15-18

Ντάλας 12-22

Νέα Ορλεάνη 8-26

ΑΠΕ-ΜΠΕ