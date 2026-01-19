ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πρόδρομος Πετρίδης κατήγγειλε Μενέλαο Αντωνίου - Τι αναφέρει η επιστολή

Οι τρεις φάσεις στις οποίες στέκεται ο διοικητικός ηγέτης του ΑΠΟΕΛ.

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης, προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς τον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία του Μενέλαου Αντωνίου στο χθεσινό ντέρμπι στο «Αλφαμέγα» με αντίπαλο τον Απόλλωνα.

Στο περιεχόμενο της επιστολής τονίζεται ότι οι αποφάσεις του ρέφερι επηρέασαν την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Γίνεται αναφορά σε εσφαλμένη υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα στο 8ο λεπτό, αλλά και σε παράβαση που, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν τιμωρήθηκε με πέναλτι, εις βάρος του Ντράζιτς στο πρώτο μέρος.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως ο διαιτητής όφειλε να αποβάλει τον Μπέλετς κάτι που δεν έπραξε (o Σλοβένος αποβλήθηκε μετά από υπόδειξη του VAR), επιχειρώντας, όπως σημειώνεται, να εξισορροπήσει το λάθος που έκανε στο πρώτο πέναλτι του Απόλλωνα.

