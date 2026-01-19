Καυστική ανάρτηση Φερμίν Λόπεθ για το ακυρωθέν γκολ του Γιαμάλ

Η ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Ανοέτα» (2-1) συνοδεύτηκε από πολλά παράπονα των φιλοξενούμενων.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν οχι μόνο πέντε δοκάρια, αλλά και τρία ακυρωθέντα γκολ, αλλά και ένα πέναλτι που… πάρθηκε πίσω μέσω VAR.

Ο Φερμίν Λόπεθ μετά τον αγώνα χλεύασε την απόφαση να ακυρωθεί γκολ του Λαμίν Γιαμάλ μέσω ημι-αυτόματου οφσάιντ. Από το πλάνο που δόθηκε στην τηλεόραση, ο 18χρονος άσος δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πως είναι εκτεθειμένος και γι’ αυτό ο συμπαίκτης του ανέβασε το στιγμιότυπο με emoji ξεκαρδίσματος.