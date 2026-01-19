Μετά τη Ρεάλ, η Αλμπαθέτε κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Μετά τον αναπάντεχο θρίαμβο επί της Ρεάλ, στη φάση των «16», η Αλμπαθέτε θα κληθεί να αντιμετωπίσει το έτερο «μεγαθήριο» του ισπανικού ποδοσφαίρου, στους προημιτελικούς του Copa del Rey.

Η κλήρωση που έγινε σήμερα (19/1) έφερε τη μοναδική εκπρόσωπο της Β΄ κατηγορίας αντιμέτωπη με την κάτοχο του τίτλου και πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, την οποία θα υποδεχθεί στο στάδιο «Κάρλος Μπελμόντε», εκεί όπου την περασμένη εβδομάδα «λύγισε» τη Ρεάλ, με ήρωα τον Χεφτέ Μπετανκόρ.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης αναμένονται ιδιαίτερα αμφίρροπα, με την Ατλέτικο να ταξιδεύει στη Σεβίλη για να αντιμετωπίσει την Μπέτις, δύο ιστορικές ομάδες που βρίσκονται σε... κακό φεγγάρι (Βαλένθια και Αθλέτικ Μπιλμπάο) να αναμετρώνται στο «Μεστάγια» και με ένα μικρό τοπικό ντέρμπι της Χώρας των Βάσκων, μεταξύ Αλαβές και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι προημιτελικοί του κυπέλλου Ισπανίας είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν το τριήμερο 3-5 Φεβρουαρίου. Αναλυτικά η κλήρωση:

Αλμπαθέτε-Μπαρτσελόνα

Αλαβές-Σοσιεδάδ

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης