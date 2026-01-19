Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στη μάχη Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΠ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Mε την αναμέτρηση στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανάμεσα στην Ομόνοια Αραδίππου και την ΕΝΠ ολοκληρώνεται σήμερα η 18η αγωνιστική της  Cyprus League by Stoiximan με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.  

Η νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 1.44, η ισοπαλία στα 4.10 και η νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου στα 7.60.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.02 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.25.

Τέλος, ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 3.20 και η υπόδειξη κόκκινης κάρτας επίσης στην ίδια τιμή.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

