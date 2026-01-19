Ματθαίου: «Αν δεν τα καταφέρει θα είναι μεγάλη απώλεια για μας»

Για όλα τα τρέχοντα θέματα της Πάφου μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου. Συγκεκριμένα, μίλησε για:

Την ήττα στον τελευταίο αγώνα: «Πρώτα από όλα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν άξια νίκη και ήταν καλύτερη και δεύτερο θέλω να απολογηθώ στον κόσμο για την εμφάνιση. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση που έζησα της ομάδας, δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα και δίκαια χάσαμε γιατί δεν είχαμε καθόλου καλή εμφάνιση. Δεν ξανάκαναμε τέτοιο κακό παιχνίδι σίγουρα».

Τους λόγους της κακής εμφάνισης: «Ήταν ένα βράδυ που πήγαν όλα λάθος και δεν μπορείς να φταίξεις ένα μόνο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τεχνικούς λόγους αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε είναι πως δεν είχαμε συγκέντρωση και έγιναν πολλά λάθη. Είναι πολλοί λόγοι για να έρθει αυτή ήττα με τον τρόπο που ήρθε. Όμως αυτή είναι ερώτηση για τους αρμόδιους να την απαντήσουν».

Τον νέο προπονητή: «Αλίμονο να μην μπορεί να διορθωθεί κάτι, η ομάδα είναι μέσα στους στόχους της, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ο προπονητής είπε ότι πρέπει να αναλύσουμε το τι πήγε λάθος για να μην το επαναλάβουμε. Είναι λογικό να έρθουν ήττες, όμως αυτό που μας προβλημάτισε είναι η εμφάνιση και δεν πρέπει να έχουμε ξανά τέτοια εικόνα. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός και μπορούσε να γίνει σε μία δική μας κακή βραδιά, όμως το τονίζω ξανά δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η εμφάνιση. Σίγουρα επηρεαστήκαμε και απ’ τους τραυματισμούς, όμως δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό και σε δικαιολογίες όμως επηρέασε και αυτό».

Τους τραυματίες, Λουίζ, Γκολντάρ και Κορέια: «Αξιολογούνται από την ιατρική ομάδα, είναι δύσκολο να προλάβουν το ματς της Τετάρτης. Για την ώρα θα τους δούμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε για να τους έχουμε μαζί μας την Τετάρτη. Είναι τεράστιο πλήγμα σίγουρα, ότι και να είναι όμως πρέπει να βρούμε τις λύσεις».

Το αν γίνονται σκέψεις για μεταγραφές μετά από τους τραυματισμούς: «Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είναι μακροχρόνιοι, δεν νομίζω να επηρεάσει τον σχεδιασμό της ομάδας. Όχι δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο για την ώρα».

Το ματς με την Τσέλσι: «Πετάμε η ώρα 8 αύριο από την Πάφο, στις 19:30 η διάσκεψη Τύπου και μετά η προπόνηση πριν το παιχνίδι. Θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα».

Τον κόσμο: «Θα είναι 2500 χιλιάδες κόσμος δίπλα μας, δεν έχει μείνει εισιτήριο εδώ και μέρες. Θέλουμε να στηρίξουμε όλοι την ομάδα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Τον Νταβίντ Λουίζ: «Αν δεν τα καταφέρει θα είναι μεγάλη απώλεια για μας, αλλά και για τον ίδιο θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του που έγραψε ιστορία, όμως ας μην μακρηγορούμε και να περιμένουμε αν θα καταφέρει ή όχι να είναι στην αποστολή».