Ο Ινφαντίνο καταδίκασε τη συμπεριφορά ορισμένων μελών της εθνικής Σενεγάλης

Η Σενεγάλη στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής μετά από έναν επεισοδιακό τελικό κόντρα στο Μαρόκο (1-0).

Επεισοδιακό γιατί στις καθυστερήσεις του αγώνα ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στο Μαρόκο, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη Σενεγάλη. Και δεν σταμάτησαν εκεί, αφού ο προπονητής Παπέ Ντιαό ζήτησε από την ομάδα να φύγει από το γήπεδο όπως και έγινε, με τον Μανέ λίγο αργότερα να παροτρύνει στους συμπαίκτες του να επιστρέψουν.

Αυτή την κίνηση, να αποχωρήσει δηλαδή η Σενεγάλη, καταδίκασε ο Τζάνι Ινφαντίνο χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη.

«Καταδικάζουμε έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων Σενεγαλέζων παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου. Είναι απαράδεκτο να εγκαταλείπουν το γήπεδο με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε σε δήλωσή του που εστάλη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.