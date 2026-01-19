Ομόνοια εναντίον… Ομόνοιας για τον πρώτο σκόρερ

Με τον Ράιαν Μαέ να σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, η κούρσα για τον πρώτο σκόρερ της Cyprus League by Stoiximan… εξελίσσεται σε υπόθεση της Ομόνοιας.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας 18 αγωνιστικών, ο Γουίλι Σεμέδο προπορεύεται με 10 γκολ, ένα περισσότερο από τον Μαέ. Οι δύο τους, με λίγα λόγια, έχουν πετύχει 19 από τα 42 τέρματα της Ομόνοιας.

Πιο πίσω συναντάμε τον Νικόλας Αντερέγκεν του Εθνικού με οκτώ γκολ, ενώ ακολουθούν με εφτά ο Χρόβιε Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ) και ο άτυχος Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ), ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης για τη φετινή σεζόν.

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι στο φινάλε της σεζόν οι Μαέ και Σεμέδο θα «παλέψουν» για την ανάδειξή τους σε πρώτο σκόρερ του πρώτου γκρουπ! Λέτε; Ίδωμεν…

