Μόνο ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκος έφυγαν με τεσσάρα από την Opap Arena

Η χρονιά για την ΑΕΚ εξελίσσεται πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η προηγούμενη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περνά γρήγορα τη φιλοσοφία του. Και όταν η Ένωση βρήκε ρυθμό, ήρθαν οι μεγάλες νίκες και τα μεγάλα σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για ένα μεγάλο διάστημα, η ΑΕΚ έπαιρνε τις νίκες οριακά με 1-0, σπαταλώντας πολλές ευκαιρίες. Το πρώτο παιχνίδι που πραγματικά ξέσπασε, με την αφέλεια του αντιπάλου να βοηθά, ήταν αυτό κόντρα στην Αμπερντίν στις 23/10. Τότε οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν με το ευρύ 6-0 των Σκωτσέζων, αποτέλεσμα που μέτρησε πάρα πολύ στην τρίτη θέση που τερμάτισαν στη League Phase του Conference League.

Η δεύτερη ευρεία νίκη ήταν επί του Ατρόμητου με 4-1 στις 7/12, όταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε βρει τον ρυθμό της και αξιοποιούσε τις ευκαιρίες που δημιουργούσε.

Χθες η ΑΕΚ πέτυχε άλλη μια ευρεία νίκη στην «OPAP Arena» απέναντι στον Παναθηναϊκό με 4-0. Ποτέ άλλοτε δεν είχε επικρατήσει η Ένωση με τέτοιο σκορ επί των «πρασίνων», ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε καρέ τερμάτων.

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ειδικά όταν η ομάδα βγάζει μια ανταγωνιστική εικόνα στο χορτάρι, είναι εντυπωσιακή και δίνει έξτρα ενέργεια στους παίκτες για να τα δώσουν όλα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιζητά αυτό το κλίμα στο γήπεδο και φροντίζει να ανταποδίδει με την απόδοσή της τον… ηλεκτρισμό που εισπράττει από την εξέδρα.

