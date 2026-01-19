ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Ρόμα και της Φιορεντίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Ρόμα και της Φιορεντίνα

Οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα ενεπλάκησαν σε επεισόδια ενώ πήγαιναν σε Τορίνο και Μπολόνια αντίστοιχα.

Η Ρόμα αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη Τορίνο (0-2) και η Φιορεντίνα την Μπολόνια (1-2) επίσης εκτός έδρας. Οι οπαδοί των «τζαλορόσι» και των «βιόλα» πήραν λοιπόν την εθνική οδό για να πάνε στους προορισμούς τους και εκεί συναντήθηκαν τυχαία. Και αφού συναντήθηκαν τυχαία το… εκμεταλλεύτηκαν κιόλας.

Και αυτό γιατί έπεσε ξύλο στο δρόμο ανάμεσα στους οργανωμένους της Ρόμα με αυτούς της Φιορεντίνα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, όλα ξεκίνησαν από τους οπαδούς των «βιόλα» οι οποίοι επιτέθηκαν σε ένα βαν στο οποίο βρίσκονταν περίπου δέκα φίλοι των Ρωμαίων.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο περισσότεροι ultras της Ρόμα και άρχισαν να γίνονται επεισόδια. Και δεν είχαν σκοπό μόνο να βλάψουν ο ένας τον άλλον, αλλά και να πάρουν κάθε σημαία που είχαν της ομάδας τους. Κάτι το οποίο προκάλεσε έναν γενικότερο χαμό στον αυτοκινητόδρομο και σημειώθηκαν και ζημιές στα γύρω αυτοκίνητα.

Τελικά, επενέβη η αστυνομία και έληξαν τα επεισόδια, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ιταλία, με τους οπαδούς της Ρόμα να έχουν εμπλακεί αρκετές φορές σε αντίστοιχα γεγονότα.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίδειξη ισχύος και άνετη πρόκριση για Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

«Η Αλ Σαμπάπ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Ελ Κααμπί»

Ελλάδα

|

Category image

Μένει γι’ ακόμα ένα ματς στην Τότεναμ ο Φρανκ και… βλέπουμε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τη Ρεάλ, η Αλμπαθέτε κόντρα στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αρμπελόα δίνει αρχηγικές ευθύνες στον Βινίσιους: «Εσύ είσαι ο captain, εσύ αποφασίζεις για πρόστιμα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πρόδρομος Πετρίδης κατήγγειλε Μενέλαο Αντωνίου - Τι αναφέρει η επιστολή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Πολονάρα σε γήπεδο, αποθέωθηκε στο ματς της Σάσαρι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι δεν θα μπουν στο ΝΒΑ Europe

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια εναντίον… Ομόνοιας για τον πρώτο σκόρερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Ρόμα και της Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο καταδίκασε τη συμπεριφορά ορισμένων μελών της εθνικής Σενεγάλης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στην 18χρονη Αντρέεβα η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Μόνο ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκος έφυγαν με τεσσάρα από την Opap Arena

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στη μάχη Ομόνοια Αραδίππου-ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καυστική ανάρτηση Φερμίν Λόπεθ για το ακυρωθέν γκολ του Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη