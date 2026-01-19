Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Ρόμα και της Φιορεντίνα

Η Ρόμα αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη Τορίνο (0-2) και η Φιορεντίνα την Μπολόνια (1-2) επίσης εκτός έδρας. Οι οπαδοί των «τζαλορόσι» και των «βιόλα» πήραν λοιπόν την εθνική οδό για να πάνε στους προορισμούς τους και εκεί συναντήθηκαν τυχαία. Και αφού συναντήθηκαν τυχαία το… εκμεταλλεύτηκαν κιόλας.

Και αυτό γιατί έπεσε ξύλο στο δρόμο ανάμεσα στους οργανωμένους της Ρόμα με αυτούς της Φιορεντίνα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, όλα ξεκίνησαν από τους οπαδούς των «βιόλα» οι οποίοι επιτέθηκαν σε ένα βαν στο οποίο βρίσκονταν περίπου δέκα φίλοι των Ρωμαίων.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο περισσότεροι ultras της Ρόμα και άρχισαν να γίνονται επεισόδια. Και δεν είχαν σκοπό μόνο να βλάψουν ο ένας τον άλλον, αλλά και να πάρουν κάθε σημαία που είχαν της ομάδας τους. Κάτι το οποίο προκάλεσε έναν γενικότερο χαμό στον αυτοκινητόδρομο και σημειώθηκαν και ζημιές στα γύρω αυτοκίνητα.

Τελικά, επενέβη η αστυνομία και έληξαν τα επεισόδια, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ιταλία, με τους οπαδούς της Ρόμα να έχουν εμπλακεί αρκετές φορές σε αντίστοιχα γεγονότα.