Ξεκαθαρίζει του Κίκο - Αγωνία για την επιστροφή του

Αγωνία στην Ανόρθωση.

Ο Κίκο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ντέρμπι με την Ομόνοια, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό τιμ και τους φίλους της Ανόρθωσης.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση ισχίου, η σοβαρότητα του τραυματισμού του θα ξεκαθαρίσει αύριο, όταν ο 32χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ θα περάσει από μαγνητικό τομογράφο.

Η αγωνία είναι εμφανής στην Ανόρθωση και στα λόγια του προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος στις χθεσινές δηλώσεις μετά το ντέρμπι δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη.

Ο Κίκο αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας και όλοι στη «Μεγάλη Κυρία» ελπίζουν ο τραυματισμός του να μην τον κρατήσει εκτός μάχης για αρκετό διάστημα.

