Ο Αρμπελόα δίνει αρχηγικές ευθύνες στον Βινίσιους: «Εσύ είσαι ο captain, εσύ αποφασίζεις για πρόστιμα»!

Οι κάμερες και τα μικρόφωνα έπιασαν μια συζήτηση του Αρμπελόα με τον Βινίσιους και έγινε σαφές πως ο νέος υπηρεσιακός κόουτς της Ρεάλ θέλει να στηρίξει τον Βραζιλιάνο και να του δώσει μεγάλες ευθύνες.

Ο Βινίσιους θα πρέπει ν' αρχίσει να μαθαίνει να συμπεριφέρεται, να σκέφτεται και ν' αντιδρά πολύ πιο ώριμα απ' ό,τι ίσως να το έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Και ο Αρμπελόα, εκτός της στήριξης που του παρέψει με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, το έκανε σαφές και στον ποδοσφαιριστή, σε κουβέντα που είχαν.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης της Δευτέρας, ο νέος υπηρεσιακός κόουτς των «μερένγκες», έχοντας αναλάβει μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, είπε στον «Βίνι».

«Εσύ είσαι ο αρχηγός, εσύ θ' αποφασίσεις τα πρόστιμα». Η κουβέντα τους είχε να κάνει με ορισμένες περιπτώσεις που οι παίκτες καθυστερούν να βγουν στο γήπεδο για το πρόγραμμα της ημέρας και οι δύο άνδρες ανέλυαν τις ποινές που θα πρέπει ν' αποφασιστούν.

Ωστόσο, ο Αρμπελόα δείχνει στην πράξη στον Βίνι πως του δίνει περισσότερες και μεγαλύτερες ευθύνες, άρα κι εκείνος έχει ν' ανταποκριθεί σε κάτι αρκετά πιο σοβαρό πλέον...

 

 

