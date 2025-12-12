Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά το τεράστιο διπλό επί της Ραπίντ.

Για τον αγώνα: «Νομίζω ότι κάναμε καλό παιχνίδι σε δύσκολη έδρα. Δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Ραπίντ, πίεσαν αρκετά, πιέσαμε και εμείς από την πλευρά μας. Πήραμε τη νίκη, παίξαμε καλή άμυνα, ενώ κάποιες φορές ήμασταν και τυχεροί μπροστά στην εστία μας».

Για τα δεδομένα της πρόκρισης: «Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους βαθμούς χρειαζόμαστε, ωστόσο, είναι σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Θεωρώ πως έχουμε καλή παρουσία στην Ευρώπη γενικότερα, πήραμε σημαντική νίκη με ποιότητα και μέσα σε δύσκολη έδρα. Παλέψαμε για τα πάντα, παίξαμε υπό πίεση, είμαι χαρούμενος για τους παίκτες και την ομάδα μας».