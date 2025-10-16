Αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

Είδηση που προκαλεί εντύπωση και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη της regular season του NBA.

Όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο του ESPN, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών!

Παρ' ότι φέτος το καλοκαίρι ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νιου Γιορκ Νικς, όντας μέλος μιας ομάδας που στοχεύει στο πρωτάθλημα, ο ίδιος φαίνεται πως πήρε οριστικά και αμετάκλητα την απόφαση να τερματίσει την μπασκετική του καριέρα.

Στα εννέα χρόνια που αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο Μπρόγκντον φόρεσε τις φανέλες των Μπακς, Πέισερς, Σέλτικς, Μπλέιζερς και Γουίζαρντς, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με πάνω από 460 συμμετοχές και 15,3 πόντους, 4,7 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, το 2023 είχε αναδειχθεί ως ο καλύτερος 6ος παίκτης του πρωταθλήματος, ενώ, το 2017 κόντρα σε όλα τα προγνωστικά κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου ρούκι και ενώ είχε επιλεχθεί στο Νο.36 από τους Μπακς!