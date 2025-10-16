ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών πήρε ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

Είδηση που προκαλεί εντύπωση και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη της regular season του NBA.

Όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο του ESPN, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών!

Παρ' ότι φέτος το καλοκαίρι ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νιου Γιορκ Νικς, όντας μέλος μιας ομάδας που στοχεύει στο πρωτάθλημα, ο ίδιος φαίνεται πως πήρε οριστικά και αμετάκλητα την απόφαση να τερματίσει την μπασκετική του καριέρα.

 

 

Στα εννέα χρόνια που αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο Μπρόγκντον φόρεσε τις φανέλες των Μπακς, Πέισερς, Σέλτικς, Μπλέιζερς και Γουίζαρντς, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με πάνω από 460 συμμετοχές και 15,3 πόντους, 4,7 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

 

 

Μάλιστα, το 2023 είχε αναδειχθεί ως ο καλύτερος 6ος παίκτης του πρωταθλήματος, ενώ, το 2017 κόντρα σε όλα τα προγνωστικά κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου ρούκι και ενώ είχε επιλεχθεί στο Νο.36 από τους Μπακς!

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανεβάζουν στροφές στο Κολόσσι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σέρνεται» ο Ίσακ: Κάτω του μετρίου τα στατιστικά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης πρόσφερε μεγάλο ποσό για την σωτηρία της Ανόρθωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι τοπ σε συμμετοχές της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον χαφ που θα την απογειώσει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη