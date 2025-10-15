Ο Σπόλστρα και επίσημα στον πάγκο της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

Στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ θα κάθεται ο Έρικ Σπόλστρα.

Ο 54χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσίας της μέχρι και το 2028 όπως και ανακοίνωσε και επίσημα η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας.

Ο Σπόλστρα θα κόουτσάρει την team USA στις μεγάλες διοργανώσεις που υπάρχουν στα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το 2028 τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.

«Είναι απίστευτη τιμή να ονομάζομαι προπονητής της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να συνεχίσω την παράδοση αριστείας και ομαδικότητας που χαρακτηρίζει την USA Basketball», ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Ο Σπόλστρα ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

sportfm.gr