ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σπόλστρα και επίσημα στον πάγκο της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σπόλστρα και επίσημα στον πάγκο της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

Ο Έρικ Σπόλστρα ανέλαβε και επίσημα το τιμόνι της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ θα κάθεται ο Έρικ Σπόλστρα.

Ο 54χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσίας της μέχρι και το 2028 όπως και ανακοίνωσε και επίσημα η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας.

Ο Σπόλστρα θα κόουτσάρει την team USA στις μεγάλες διοργανώσεις που υπάρχουν στα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το 2028 τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.

«Είναι απίστευτη τιμή να ονομάζομαι προπονητής της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να συνεχίσω την παράδοση αριστείας και ομαδικότητας που χαρακτηρίζει την USA Basketball», ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Ο Σπόλστρα ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο μικρούλης Γουίλι των 400 ευρώ...που έγραψε τη δική του ιστορία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ερχεται «επανάσταση» στα προκριματικά Μουντιάλ και Euro;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θύρα 9: «Η Ομόνοια του Λαού συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ο Σπόλστρα και επίσημα στον πάγκο της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

NBA

|

Category image

Η Αργεντινή συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο, δύο ασίστ ο Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Πεδίο μάχης το Ούντινε, επεισόδια λόγω του Ιταλία-Ισραήλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοντά στη λύση με Γκερέρο και Περέα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τα βλέμματα στην 6η στροφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκλεισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για μία καλή αρχή!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Επεισόδια στην Ουντίνε μετά τον αγώνα Ιταλίας–Ισραήλ: Τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Λύγισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Δοκιμασία σε... αφιλόξενη έδρα

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη