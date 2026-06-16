Νέα εποχή στους Μπουλς: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Τιάγκο Σπλίτερ

Σε νέα εποχή πέρασαν και επίσημα οι Σικάγο Μπουλς, οι οποίοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τιάγκο Σπλίτερ στη θέση του head coach.

Ο 41χρονος Βραζιλιάνος τεχνικός που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, οδηγώντας τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι τα playoffs του ΝΒΑ, υπέγραψε στους «ταύρους» πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο άλλοτε τεχνικός της Παρί, καλείται να διαδεχθεί τον επί έξι συναπτά έτη προπονητή της ομάδας, Μπίλι Ντόνοβαν, και να οδηγήσει την ομάδα στα playoffs για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.