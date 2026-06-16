Από τον τελικό του 2010, η Ισπανία έχει μόλις τρεις νίκες στο Μουντιάλ!

Η Ισπανία ήταν το «θύμα» της πρώτης μεγάλης έκπληξης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τη «φούρια ρόχα» να έρχεται ισόπαλη 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι που έκανε την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Έτσι, οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης έδωσαν συνέχεια στα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν στο Μουντιάλ, καθώς από τον τελικό του 2010 όπου κατέκτησαν το τρόπαιο κόντρα στην Ολλανδία, μετρούν μόλις τρεις νίκες!

Συγκεκριμένα, η Ισπανία στα τρία Παγκόσμια Κύπελλα που ακολούθησαν νικάει ένα παιχνίδι σε κάθε τελική φάση: είχε επικρατήσει της Αυστραλίας το 2014 (3-0), του Ιράν το 2018 (1-0) και της Κόστα Ρίκα το 2022 (7-0).

Παράλληλα, μετράει πέντε ήττες και τέσσερις ισοπαλίες ενώ από το 2010 δεν έχει καταφέρει να περάσει από τη φάση των «16». Το 2014 αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, ενώ στα δύο επόμενα τουρνουά έμεινε εκτός από τον πρώτο νοκ άουτ μέσω της διαδικασίας των πέναλτι από Ρωσία και Μαρόκο αντίστοιχα.