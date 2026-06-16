Μαγκουάιρ: «Μου ανακοίνωσαν πως είμαι εκτός Μουντιάλ με FaceTime-Απογοητεύτηκα πολύ»

Την απογοήτευσή του για την απουσία του από την αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εξέφρασε ο Χάρι Μαγκουάιρ. Ο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ότι ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, του είπε ότι το όνειρό του για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε τελειώσει σε μια κλήση FaceTime.

«Έκανε FaceTime σε όλους», είπε ο Μαγκουάιρ στο podcast του Γκάρι Λίνεκερ. «Ήταν μια αρκετά αμήχανη κλήση. Έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ‘μπορώ να σας μιλήσω περίπου στις 4 μ.μ.’ Είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος τρόπος να το κάνεις και πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο γιατί μπορεί να δει τις αντιδράσεις όλων. Είπα αμέσως ότι ήμουν πραγματικά απογοητευμένος. Πίστευα ότι έκανα αρκετά για να είμαι στην ομάδα και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και να έχω ένα ρόλο να παίξω, εντός και εκτός γηπέδου. Είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει δικαιολογία, αλλά είχε επιλέξει τα τέσσερα παιδιά που τον βοήθησαν στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το δεχτώ. Πίστευα ότι θα ήμουν στην ομάδα αφού επιλέχθηκα στην προετοιμασία του Μαρτίου υπό τις οδηγίες του για πρώτη φορά. Τα πήγα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια και μετά επέστρεψα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελείωσα τη σεζόν πολύ δυνατά».

Στα 33 του πλέον, ο Μαγκουάιρ αποδέχεται ότι πιθανότατα δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο δεν έχει τη διάθεση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. «Δεν νομίζω ότι θα αποσυρόμουν από την Αγγλία», είπε ο Μαγκουάιρ, ο οποίος κέρδισε την 66η συμμετοχή του στην φιλική ήττα από την Ιαπωνία τον Μάρτιο. «Ακόμα νιώθω ότι έχω κάτι να προσφέρω. Θα υπάρξει μια στιγμή και ένα μέρος όπου δεν θα αξίζω να με επιλέξουν, αλλά πιθανότατα δεν θα αποσυρόμουν. Αν είχα άλλη μια συμμετοχή, θα άξιζε τον κόπο».

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Πηγή: sport-fm.gr