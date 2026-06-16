Ο «εκλεκτός» που επείγει και οι μέσοι

Πλησιάζουν ανακοινώσεις στην ΑΕΚ. Το θέμα προπονητή στους δευτεραθλητές έχει ήδη καθυστερήσει, αφού σε μία εβδομάδα ξεκινούν οι προπονήσεις για τη νέα περίοδο. Περαιτέρω, η ομάδα χρειάζεται σημαντική ενίσχυση στη μεσαία γραμμή μετά τη φυγή των Πονς και Ροντέν, με δεδομένο ότι δεν είναι σίγουρο πότε θα επιστρέψει απόλυτα έτοιμος στην αγωνιστική δράση ο Τσακόν. Τη δεδομένη στιγμή στη μεσαία γραμμή υπάρχουν μόνο οι Λέδες, Χ. Κυριάκου, Ναούμ και Γκονζάλες.

Εκτός απροόπτου, αναμένεται από μέρα σε μέρα η ανακοίνωση του Ιβάν Πάνκοφ, ωστόσο η ΑΕΚ χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της ακόμα 1-2 μέσους με οργανωτικές ικανότητες (8άρι ή 10άρι), οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν βοήθειες στον ανασταλτικό μηχανισμό της ομάδας, αλλά παράλληλα να έχουν την ευχέρεια να οργανώσουν το παιχνίδι από τον κεντρικό άξονα.

Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη, άσχετα εάν δεν είχε θετική κατάληξη για τους δευτεραθλητές, έδειξε ότι υπάρχει η διάθεση εκ μέρους της διοίκησης για να κάνει την υπέρβαση και να ενισχύσει ουσιαστικά την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου οι στόχοι παραμένουν πρωταγωνιστικοί, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στο Conference League. Μία διοργάνωση που φαίνεται ότι ταιριάζει… γάντι στην ΑΕΚ, αφού τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι Λαρνακείς έφτασαν δύο φορές μέχρι τους «16», χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στην Κύπρο, ανεβαίνοντας στο σχετικό ranking της UEFA, ενώ γέμισαν και τα ταμεία τους.

Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ προχώρησε σε πέντε μεταγραφικές κινήσεις (εκ των οποίων δύο είναι Κύπριοι), τερμάτισε τη συνεργασία της με συνολικά οκτώ ποδοσφαιριστές, ενώ ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν ένας ή δύο ακόμα παίκτες από το υφιστάμενο ρόστερ.