Ενδιαφέρει την Ομόνοια: Τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού στο Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Aύριο στη 13:00 η κλήρωση για τους πράσινους πρωταθλητές
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/06) η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό του Champions League, στον οποίο η Ομόνοια ρίχνει… κλεφτές ματιές.
Οι πράσινοι πρωταθλητές θα αρχίσουν το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό, ωστόσο από τον 1ο θα προκύψει ο αντίπαλος τους. Η κλήρωση που αφορά στο «τριφύλλι» θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/06) στη 13:00.
Πιο κάτω τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού
1. Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – TNS (Ουαλία)
2. Φλοριάνα (Μάλτα) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
3. Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)
4. Λίνκολν (Γιβραλτάρ) – Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες (Ανδόρα)
5. Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)
6. Αραράτ (Αρμενία) – Ρίγα (Λετονία)
7. Βαρντάρ (Σκόπια) – Κουόπιο (Φινλανδία)
8. Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Ντρίτα (Κόσοβο)
9. Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
10. Πέτροκουμπ (Μολδαβία) – Εγνάτια (Αλβανία)
11. Μπόρατς (Βοσνία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
12. Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Γκιόρ (Ουγγαρία)
13. Καϊράτ (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)
14. Κλάκσβικ (Νήσοι Φερόε) – Μπίσεν (Λουξεμβούργο)