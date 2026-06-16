Ενδιαφέρει την Ομόνοια: Τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού στο Champions League

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/06) η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό του Champions League, στον οποίο η Ομόνοια ρίχνει… κλεφτές ματιές.

Οι πράσινοι πρωταθλητές θα αρχίσουν το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό, ωστόσο από τον 1ο θα προκύψει ο αντίπαλος τους. Η κλήρωση που αφορά στο «τριφύλλι» θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/06) στη 13:00.

Πιο κάτω τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού

1. Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – TNS (Ουαλία)

2. Φλοριάνα (Μάλτα) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

3. Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

4. Λίνκολν (Γιβραλτάρ) – Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες (Ανδόρα)

5. Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)

6. Αραράτ (Αρμενία) – Ρίγα (Λετονία)

7. Βαρντάρ (Σκόπια) – Κουόπιο (Φινλανδία)

8. Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Ντρίτα (Κόσοβο)

9. Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

10. Πέτροκουμπ (Μολδαβία) – Εγνάτια (Αλβανία)

11. Μπόρατς (Βοσνία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

12. Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Γκιόρ (Ουγγαρία)

13. Καϊράτ (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

14. Κλάκσβικ (Νήσοι Φερόε) – Μπίσεν (Λουξεμβούργο)