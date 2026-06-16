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Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ επικρίνει τα διαλείμματα για νερό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ επικρίνει τα διαλείμματα για νερό

«Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά»

Τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης που έχει καθιερώσει η FIFA σε κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν φαίνεται να έχουν περάσει χωρίς αντιδράσεις. Ο αρχηγός της Ολλανδίας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, εξέφρασε ανοιχτά τις επιφυλάξεις του, δηλώνοντας πως δεν είναι ιδιαίτερα θετικός απέναντι στο μέτρο.

«Τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι ένα ενδιαφέρον θέμα», είπε ο φαν Ντάικ, προσθέτοντας: «Κάθε φορά που διακόπτεται το παιχνίδι για να περάσουμε σε διαφημίσεις είναι κάπως... δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι ούτε για τους ουδέτερους τηλεθεατές είναι ιδανικό».

Η πρακτική των υποχρεωτικών διακοπών για νερό ακόμη και σε αγώνες που διεξάγονται σε κλειστά γήπεδα με ελεγχόμενη θερμοκρασία έχει δεχθεί κριτική, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι εξυπηρετεί κυρίως την προβολή διαφημίσεων κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων.

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ είχε κάθε λόγο να είναι απογοητευμένος μετά την ισοπαλία 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία την Κυριακή. Οι «Οράνιε» προηγήθηκαν δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ισοφαρίστηκαν και στις δύο περιπτώσεις.

Το γκολ του Κρισένσιο Σάμερβιλ στο 64ο λεπτό έδωσε προβάδισμα 2-1 στην Ολλανδία λίγα λεπτά πριν από το διάλειμμα ενυδάτωσης του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά τη διακοπή, καμία από τις δύο ομάδες δεν σκόραρε για περίπου 20 λεπτά, παρότι ο αγώνας διεξαγόταν σε κλειστό στάδιο στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Η Ιαπωνία κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει στο 89ο λεπτό.

Παρά τις ενστάσεις του, ο φαν Ντάικ αναγνώρισε ότι η προστασία των ποδοσφαιριστών σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας είναι σημαντική.

«Αν κάνει πραγματικά πολλή ζέστη, τότε προφανώς είναι καλό να υπάρχουν αυτά τα διαλείμματα», τόνισε. «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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World Cup 2026

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