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Η FIFA κλείνει την έρευνα για τον διαιτητή που κατηγορήθηκε για ρατσιστική χειρονομία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η FIFA κλείνει την έρευνα για τον διαιτητή που κατηγορήθηκε για ρατσιστική χειρονομία

«Κατανοεί και λυπάται για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε η συγκεκριμένη χειρονομία».

Η FIFA ανακοίνωσε ότι έκλεισε την προκαταρκτική έρευνα σε βάρος διαιτητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος είχε τεθεί υπό εξέταση επειδή φέρεται να έκανε χειρονομία που συνδέεται με την ιδεολογία της λευκής υπεροχής, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις για παραβίαση του πειθαρχικού της κώδικα.

Ο Αυστραλός Σον Έβανς, βοηθός διαιτητή βίντεο (VAR), είχε καταγραφεί κατά την επίσημη παρουσίαση των διαιτητών πριν από τον αγώνα Γερμανίας-Κουρασάο την Κυριακή. Στις εικόνες φαινόταν να σχηματίζει με το χέρι του ένα σήμα που, σύμφωνα με αντιρατσιστικές οργανώσεις, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιείται ως μήνυμα ότι «είναι εντάξει να είσαι λευκός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA, η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι «μετά την εξέταση της υπόθεσης που αφορούσε τον βοηθό διαιτητή βίντεο Σον Έβανς, δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει παραβίαση του Πειθαρχικού Κώδικα».

Ο ίδιος ο Έβανς είχε δηλώσει από την Κυριακή ότι «δεν έκανε σκόπιμα κάποια χειρονομία ή σήμα με το χέρι για να μεταδώσει οποιοδήποτε μήνυμα, να εκφράσει κάποια ένταξη, παιχνίδι ή πεποίθηση».

«Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι επρόκειτο για μια ακούσια και υποσυνείδητη κίνηση, χωρίς να αντιληφθώ ότι την έκανα τη στιγμή που συνέβη», είχε προσθέσει σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι «κατανοεί και λυπάται για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε η συγκεκριμένη χειρονομία».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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