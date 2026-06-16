Χάνει το Μουντιάλ ο Λιβραμέντο, κλήθηκε ο Τσαλόμπα

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Αγγλία, λίγο πριν την πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Και αυτό γιατί ο Τίνο Λιβραμέντο έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα στην γάμπα του, με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει εκτός της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο 24χρονος διεθνής αμυντικός της Νιουκάστλ αντικαταστάθηκε στην αποστολή των «τριών λιονταριών» από τον Τρέβορ Τσαλόμπα της Τσέλσι.

Θυμίζουμε ότι η Αγγλία αντιμετωπίζει αύριο (17/06) στις 22:00 την Κροατία, ενώ ο Λιβραμέντο αναμενόταν να κάνει το ντεμπούτο του στην 11άδα της αναμέτρησης.