2ο Ποδοσφαιρικό Φεστιβάλ για πρόσφυγες και ασυνόδευτα παιδιά

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, διοργάνωσε την Τρίτη 16 Ιουνίου μια όμορφη ποδοσφαιρική γιορτή για παιδιά στο Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν παιδιά που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας στην Κοφίνου, καθώς και ασυνόδευτα παιδιά επωφελούμενα του προγράμματος Ημιανεξάρτητης Διαβίωσης για ασυνόδευτους ανήλικους του ΔΟΜ Κύπρου, τα οποία είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια ημέρα γεμάτη χαρά και ψυχαγωγία.

Τα παιδιά έλαβαν μέρος σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια και άλλες διασκεδαστικές δράσεις, μέσα σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον. Μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό, μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, συνεργάστηκαν μεταξύ τους και απόλαυσαν μια ημέρα γεμάτη ενέργεια και χαμόγελα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε την τελική δράση του φετινού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, με στόχο να συνδέσει παιδιά μέσα από τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις υπό την καθοδήγηση προπονητών της Σχολή Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να γνωρίσουν καλύτερα το ποδόσφαιρο.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την απονομή μεταλλίων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Ανδρέας Μωριάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ και υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της ΚΟΠ, ο Vassiliy Yuzhanin, Αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής του ΔΟΜ, και ο Γιώργος Ελισσαίος, Protection Associate, UNHCR Cyprus.

Για την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής για όλα τα παιδιά αποτελεί βασική προτεραιότητα. Μέσα από τέτοια προγράμματα, η ΚΟΠ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου ως μέσο ένταξης, συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς, χτίζοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να εκφράζεται και να απολαμβάνει το παιχνίδι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΔΟΜ, προσφέρθηκε φαγητό σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας, ΚΕΟ και Coca Cola, για την ευγενική προσφορά των αναψυκτικών και χυμών.