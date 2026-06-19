Κάταγμα κνήμης-περόνης ο Κονέ

Ο θρίαμβος του Καναδά επί του Κατάρ (6-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ.

Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Προφανώς το Μουντιάλ έλαβε τέλος άδοξα για τον γεννημένο στην Ακτή Ελεφαντοστού μέσο της Σασουόλο. Μάλιστα ο 24χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

O Ασίμ Μαντιπό του Κατάρ, που ενεπλάκη στον τραυματισμό του Κονέ, πήγε στα αποδυτήρια και ζήτησε συγγνώμη από τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Πηγή: sport-fm.gr