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Κάταγμα κνήμης-περόνης ο Κονέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάταγμα κνήμης-περόνης ο Κονέ

Mένει εκτός δράσης για 4-5 μήνες

Ο θρίαμβος του Καναδά επί του Κατάρ (6-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ.

Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Προφανώς το Μουντιάλ έλαβε τέλος άδοξα για τον γεννημένο στην Ακτή Ελεφαντοστού μέσο της Σασουόλο. Μάλιστα ο 24χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

O Ασίμ Μαντιπό του Κατάρ, που ενεπλάκη στον τραυματισμό του Κονέ, πήγε στα αποδυτήρια και ζήτησε συγγνώμη από τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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