Πήρε παράταση του Κακουλλή

Δεδομένη είναι η μετακίνηση του Ανδρόνικου Κακουλλή στην Ομόνοια από την Άρη, αν και ακόμη υπάρχει μία εκκρεμότητα που αφορά την ομάδα της Λεμεσού με τον ΑΪΚ Στοκχόλμης.

Όπως σημείωσε στις ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) o εκπρόσωπος Τύπου της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Κώστας Παπαδόπουλος», το θέμα είναι διαδικαστικό και θα κρατήσει για λίγο παραπάνω.

«Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, απλά έχει πάρει κάποιες μέρες παράταση. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι διαδικαστικό θέμα και θα τραβήξει λίγο παραπάνω και δεν είναι θέμα οικονομικής φύσεως» ανάφερε.

Θυμίζουμε ότι προ ημερών η Ομόνοια ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνία με τον παίκτη και από τους πράσινους τονίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ολοκλήρωσή της.