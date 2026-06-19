Ξεκίνημα για το… όνειρο

Μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην Ομόνοια επανέρχονται σταδιακά πίσω στην αγωνιστική δράση, κάνοντας ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Μίας σεζόν στην οποία πρώτος στόχος θα τεθεί η εκπλήρωση ενός μακροχρόνιου ονείρου. Της συμμετοχής στη League Phase του Champions League.

Η πρώτη μάζωξη των πρωταθλητών θα γίνει σήμερα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργομετρικές εξετάσεις. Από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η αποστολή των πρασίνων θα μεταβεί στην Κυπερούντα μέχρι τις 26 Ιουνίου. Τρεις ημέρες αργότερα (29/06) είναι προγραμματισμένο το ταξίδι στην Πολωνία, όπου θα διεξαχθεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας, μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εκεί έχει διευθετηθεί όπως η ομάδα της Λευκωσίας δώσει τρία φιλικά φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Ντινάμο Βουκουρεστίου (02/07), Χάποελ Μπερ Σέβα (05/07) και Κορόνα Κιέλτσε (09/07).

Με την επιστροφή στην Κύπρο θα δοθεί άλλο ένα φιλικό, με αντίπαλο που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και το οποίο θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε ενόψει των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι η Ομόνοια θα δώσει τον πρώτο αγώνα, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο), στις 21/22 Ιουλίου στο ΓΣΠ, και τη ρεβάνς στις 28/29 του ίδιου μήνα. Σημειώνεται ότι οι διεθνείς που είχαν υποχρεώσεις μετά το τέλος της περσινής χρονιάς, έχουν πάρει ακόμη λίγες ημέρες παράταση στην επιστροφή τους στις προπονήσεις.